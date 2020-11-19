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19.11.2020 - 15:54 | | İSTANBUL,(DHA)-

Son dakika | Galatasaray'da Etebo, Luyindama ve Falcao'nun tedavileri sürüyor

Süper Ligin 9'uncu haftasında sahasında Hes Kablo Kayserisporu konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Son dakika | Galatasaray'da Etebo, Luyindama ve Falcao'nun tedavileri sürüyor
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Süper Ligin 9'uncu haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman teknik çalışmalar ve pas oyunlarıyla devam etti. Ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışmalar gerçekleştirilen antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

MİLLİ TAKIM'DAN SAKAT DÖNEN OYUNCULAR GÜNÜ TEDAVİYLE GEÇİRDİ

Sarı-kırmızılılarda milli takımlarından dönen Kerem Aktürkoğlu ve Sofiane Feghouli, antrenmanda takımla beraber çalışırken, Milli takımlarından sakat dönen Peter Etebo ve Christian Luyindama'nın yanı sıra Radamel Falcao günü tedaviyle geçirdi.

Covid-19 testleri pozitif çıkan 5 isim izolasyonu devam ediyor

Öte yandan geçtiğimiz günlerde yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuç çıkan 5 oyuncunun da izolasyon, tedavi ve takip programları; Sağlık Bakanlığı, UEFA, ilgili futbol federasyonları ve Türkiye Futbol Federasyonunun protokolleri doğrultusunda devam ediyor.

Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Son dakika | Galatasarayda Etebo, Luyindama ve Falcaonun tedavileri sürüyor

 

 

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