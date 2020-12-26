Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Galatasaray'da Falcao gelişmesi! 2 ay sonra...
26.12.2020 - 18:11 |

Son dakika - Galatasaray'da Falcao gelişmesi! 2 ay sonra...

Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a konuk oluyor. Mücadele öncesi Falcao seçimi dikkat çekti.

ABONE OL

 Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a konuk oluyor. Mücadele öncesi Falcao'nun durumu merak konusu olmuştu. Falcao ligde 2 ay sonra maç kadrosuna yedek olarak alındı.

Sarı-kırmızılı takımda Diagne'nin yokluğunda forvette Oğulcan Çağlayan oynayacak.

Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin maç öncesinde Falcao seçimi ile ilgili olarak, "Bugünkü tercihimiz Oğulcan. Falcao, sakatlık sonrası ilk kez kadroda. Her oyuncuya olduğu gibi ihtiyaç duyulursa Falcao'ya süre verilecektir." dedi.

Son dakika - Galatasarayda Falcao gelişmesi 2 ay sonra...

Son dakika - Galatasarayda Falcao gelişmesi 2 ay sonra...

    N'Koudou'dan kıvrak danslar!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Galatasaray'ın borcu açıklandı!
      Galatasaray'ın borcu açıklandı!
    2. Galatasaray'da Falcao gelişmesi!
      Galatasaray'da Falcao gelişmesi!
    3. Menemenspor'dan Sikiru Olatunbosun açıklaması!
      Menemenspor'dan Sikiru Olatunbosun açıklaması!
    4. Leicester-Manchester United: 2-2
      Leicester-Manchester United: 2-2
    5. Tuchel'in tazminatı el yakacak!
      Tuchel'in tazminatı el yakacak!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Erginer: Acil bir şekilde toparlanmamız lazım

    Erginer: Acil bir şekilde toparlanmamız lazım

    Beypiliç Boluspor-İstanbulspor: 0-2

    Beypiliç Boluspor-İstanbulspor: 0-2

    Tuzlaspor-Altınordu FK: 4-1

    Tuzlaspor-Altınordu FK: 4-1

    Albayrak, Terim ve Şahin, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti

    Albayrak, Terim ve Şahin, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet