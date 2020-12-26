Son dakika - Galatasaray'da Falcao gelişmesi! 2 ay sonra...

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a konuk oluyor. Mücadele öncesi Falcao'nun durumu merak konusu olmuştu. Falcao ligde 2 ay sonra maç kadrosuna yedek olarak alındı.

Sarı-kırmızılı takımda Diagne'nin yokluğunda forvette Oğulcan Çağlayan oynayacak.

Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin maç öncesinde Falcao seçimi ile ilgili olarak, "Bugünkü tercihimiz Oğulcan. Falcao, sakatlık sonrası ilk kez kadroda. Her oyuncuya olduğu gibi ihtiyaç duyulursa Falcao'ya süre verilecektir." dedi.