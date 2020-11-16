Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Galatasaray'da Falcao gelişmesi!
16.11.2020 - 22:38 |

Son dakika - Galatasaray'da Falcao gelişmesi!

Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun tedavisinin ardından takımdan ayrı özel bir çalışma yaptığı aktarıldı.

ABONE OL

Süper Lig'in 9. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda genel kuvvet çalışması uygulandığı belirtildi.

Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun tedavisinin ardından takımdan ayrı özel bir çalışma yaptığı aktarıldı.

Kasık adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan Demokratik Kongolu oyuncu Christian Luyindama'nın sağlık durumunun ise yarın İstanbul'a döndükten sonra yapılacak ileri tetkiklerin ardından netlik kazanacağı kaydedildi. 

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Hes Kablo Kayserispor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Son dakika - Galatasarayda Falcao gelişmesi

Son dakika - Galatasarayda Falcao gelişmesi

    Mustafa Cengiz: "Tarihi bir karar; su aktı, yerini buldu"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Milliler'de Macaristan hazırlığı!
      Milliler'de Macaristan hazırlığı!
    2. Galatasaray'da Falcao gelişmesi!
      Galatasaray'da Falcao gelişmesi!
    3. Beşiktaş'ın teklifini doğruladı!
      Beşiktaş'ın teklifini doğruladı!
    4. Beşiktaş'tan TFF'ye flaş başvuru!
      Beşiktaş'tan TFF'ye flaş başvuru!
    5. Tarih belli oldu! Gençler Ligi..
      Tarih belli oldu! Gençler Ligi..



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş'ta Başakşehir öncesi çift kale maç!

    Beşiktaş'ta Başakşehir öncesi çift kale maç!

    A Milli Kadın Futbol Takımı'nda Sevgi Çınar üzüntüsü

    A Milli Kadın Futbol Takımı'nda Sevgi Çınar üzüntüsü

    Son dakika - Razvan Lucescu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktı!

    Son dakika - Razvan Lucescu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktı!

    Son dakika - Bafetimbi Gomis: "Galatasaray'dan sonra aradığımı buldum"

    Son dakika - Bafetimbi Gomis: "Galatasaray'dan sonra aradığımı buldum"

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet