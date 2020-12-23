Son dakika | Galatasaray'da Falcao geri döndü...

Galatasaray, Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra dar alan oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Radamel Falcao, antrenmanda takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Ryan Babel, kondisyonerler eşliğinde saha dönüş çalışmalarına başladı.

Fernando Muslera, planlanan tedavi programı çerçevesinde saha adaptasyon çalışmalarına başladı. Yapılan MR tetkiklerinin ardından sağ üst arka adalesinde orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen Peter Etebo’nun tedavisine başlandı.