Son dakika - Galatasaray'da Falcao 'Geri döndü'! En iyi başlangıç...

ONUR DİNÇER

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Monaco’dan kadrosuna kattığı Radamel Falcao, beklenen patlamayı bu sezon yaptı. Bir önceki sezonuna hazırlık kampı yapmadan başlamak zorunda kalmasını ve sakatlık sıkıntılarını, beklentilerin altında kalmasının asıl sebebi olarak gören yıldız futbolcu, bu sezona hızlı girdi.



Erzurumspor maçında takıma galibiyeti getiren topu filelere gönderen ‘Kaplan’ (El Tigre) lakaplı Falcao, attığı goldeki usta işi bitiricilikle de, ilerleyen yaşına karşın hala sayılı forvetler arasında olduğunu gösterdi. Süper Lig’de altı maçta beş gol atan, iki de gol pası veren Kolombiyalı santrfor, Cim-Bom’da geçen sezona yaptığı altı maçtaki bir gollük başlangıcının çok ötesine geçerek, kendisinin de son yıllardaki en iyi sezon başlangıcına imza attı.



Radamel Falcao, Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından yerinin bir türlü dolmadığı yorumları yapılan Bafetimbi Gomis’in gidişinin ardından da en iyi santrfor başlangıcını yaparak öne çıktı. Panter lakaplı Fransız forvet 2017-18’deki ilk altı maça yedi gol sığdırmıştı. Kolombiya Milli Takımı’nda da geçtiğimiz hafta attığı golletakımını yenilgiden kurtaran Falcao, orada da kurtarıcı olarak sivrilirken, yeniden sorumluluk alan görüntüsünü maçlara yansıttığı dünya yıldızı kimliğine geri döndü.

‘Falcao fark yaratıyor’

Radamel Falcao’nun Erzurumspor maçını da boş geçmemesi, ülkesinde de yankı buldu. Kolombiya basını, yıldız golcünün fark yaratmaya devam ettiği yorumlarını yaparak, iyi formunun sürdüğünü satırlarına taşıdı. Haberlerde tartışmalı bir kırmızı kart gördüğü değerlendirilmesi de yapıldı ve bu kartın, kasım ayındaki milli maçlar öncesi kendisine dinlenme imkanı yaratacağı ifade edildi.