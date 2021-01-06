06.01.2021 - 17:34 |
Son dakika | Galatasaray'da Falcao şoku! Yırtık tespit edildi
Galatasaray Kulübü'nden açıklama: "Sağ üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen Radamel Falcao’nun tedavisine başlandı."
Galatasaray'da Antalyaspor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Radamel Falcao'dan kötü haber geldi...
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama: "Sağ üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen Radamel Falcao’nun tedavisine başlandı."