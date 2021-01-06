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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray'da Falcao şoku! Yırtık tespit edildi
06.01.2021 - 17:34 |

Son dakika | Galatasaray'da Falcao şoku! Yırtık tespit edildi

Galatasaray Kulübü'nden açıklama: "Sağ üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen Radamel Falcao’nun tedavisine başlandı."

Son dakika | Galatasaray'da Falcao şoku! Yırtık tespit edildi
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Galatasaray'da Antalyaspor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Radamel Falcao'dan kötü haber geldi...

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama: "Sağ üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen Radamel Falcao’nun tedavisine başlandı."

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Son dakika | Galatasarayda Falcao şoku Yırtık tespit edildi

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