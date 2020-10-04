Son dakika | Galatasaray'da Fatih Terim maç bitmeden soyunma odasına gitti!

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç bitmeden soyunma odasına gitti.

Dördüncü hakem Yasin Kol, 5 dakikalık uzatmanın oynanacağını belirten tabelayı kaldırdı. Bunun üzerine "Yasin hoca 5 dakika mı uzattın?" diye soran Fatih Terim, "Evet" yanıtı alınca, "Bravo size. Alın oyununuzu kendiniz oynayın." şeklinde tepki göstererek soyunma odasına gitti.