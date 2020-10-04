04.10.2020 - 20:56 |
Son dakika | Galatasaray'da Fatih Terim maç bitmeden soyunma odasına gitti!
Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç bitmeden soyunma odasına gitti.
Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç bitmeden soyunma odasına gitti.
Dördüncü hakem Yasin Kol, 5 dakikalık uzatmanın oynanacağını belirten tabelayı kaldırdı. Bunun üzerine "Yasin hoca 5 dakika mı uzattın?" diye soran Fatih Terim, "Evet" yanıtı alınca, "Bravo size. Alın oyununuzu kendiniz oynayın." şeklinde tepki göstererek soyunma odasına gitti.