Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim şikayet etti! Derbi sonrası...

Fenerbahçe derbisinde tribünlerde yer alan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından suçlanan kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Terim’in, avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020-2021 sezonunda Süper Lig maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verildi hatırlatıldı, “Ancak Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na yapılan başvuru neticesinde müsabakanın oynandığı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ne 150 sağlık çalışanının alınmasına karar verilmiştir. Buna rağmen gerçekleşen maça bini aşkın kişi katılmış ve localara yerleştirilmiş olup, bu husus fotoğraf ve görüntülerde sabittir” denildi.

Dilekçede, bu kişilerden kaçının sağlık çalışanı olduğunun bilinmediği belirtilerek, “Savcılık tarafından kimliği tespit edilebilecek şüphelilerce Fatih Terim’e, teknik heyete ve ısınmak üzere sahaya çıkan oyunculara müsabakanın başından sonuna kadar galiz ifadelerle küfürler edilmiş, itibar ve prestijlerini sarsmaya, saygınlıklarını zedelemeye matuf ifadeler kullanılmış, kişilik hakları ihlal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Dilekçede, hakaret içeren eylemleri gerçekleştiren faillerin tespit edilerek, haklarında kamu davası açılması ve seyirden yasaklama tedbirinin uygulanması talep edildi.

Bu arada dilekçede, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 Şubat’ta Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanan derbi maçında yaşanan olaylara ilişkin resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

‘Belki de ödül verecekler!’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PFDK tarafından Fenerbahçe maçı sonrasında soyunma odasındaki küfürlü ifadeleri nedeniyle 2 maç ceza verilen Arda Turan için konuştu ve tepki gösterdi. Tecrübeli teknik adam, “İçinde Fatih Terim adı geçtiyse, herhalde az vermeyelim, yakışmaz demişlerdir! Emsali, örneği olmayan bir karar ama Galatasaray forması giymesi, ceza alması için, hatta ağır ceza alması için yeterli. Yapılan birçok hukuksuzluk için ben bekliyorum. Ne ceza var, ne sevk etme var, ne herhangi bir kurumun açıklaması var. Belki de ödül verecekler!” ifadesini kullandı.