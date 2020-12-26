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26.12.2020 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim teşhisi koydu

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, Trabzonspor karşısındaki planı belirledi. Aslan, oyunu Trabzon yarı alanına yıkmaya çalışacak.

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim teşhisi koydu
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Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim bugün üç puan için planını belirledi. Terim, zorlandıkları ve bu sezon kaybettikleri maçların ortak özelliğinin önde basan takımlara karşı yaşandığını tespit etti. Bu nedenle Cim-Bom buna çözüm bulup, kendi oyununu oynamaya çalışacak. Oyunu Trabzon yarı alanına yıkmaya çalışacak olan sarı-kırmızılılar böylece tehlikeyi kalesinden uzaklaştıracak.

Son dakika - Galatasarayda Fatih Terim teşhisi koydu

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