Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim teşhisi koydu

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Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim bugün üç puan için planını belirledi. Terim, zorlandıkları ve bu sezon kaybettikleri maçların ortak özelliğinin önde basan takımlara karşı yaşandığını tespit etti. Bu nedenle Cim-Bom buna çözüm bulup, kendi oyununu oynamaya çalışacak. Oyunu Trabzon yarı alanına yıkmaya çalışacak olan sarı-kırmızılılar böylece tehlikeyi kalesinden uzaklaştıracak.





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