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14.01.2021 - 14:03 |

Son dakika | Galatasaray'da Fatih Terim zirvesi! Cengiz konuşuyor...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün yapacağı basın toplantısı öncesi teknik direktör Fatih Terim'le Türk Telekom Stadı'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli hoca görüşme sonrası stattan ayrıldı.

Son dakika | Galatasaray'da Fatih Terim zirvesi! Cengiz konuşuyor...
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in düzenleyeceği basın toplantısı öncesi teknik direktör Fatih Terim Türk Telekom Stadı'na geldi. Terim, Cengiz ile görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli hoca görüşme sonrası stattan ayrıldı.

Başkan Mustafa Cengiz'in görüşmenin ardından canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cengiz'in sözleri: "Çok büyük kaos yaratma, yanlış yönlendirmeler var. Sosyal medyada haksız suçlamalar var. Geçmişi bilemeyen geleceği yönetemez. Önemli olan süreci yakalamaktır. Sayın Özbek'ten görevi devraldığımızda transfer yasağı vardı. 32 milyon TL ödememiz gerekiyordu. Yoksa transfer yasağı oluyordu. Bunları hallettik, şükürler olsun. Baskette de yasağımız vardı, onu da kaldırdı. Derneğin borçlarını kapattık. Paraları kredi olarak kullandık. Kendi şirketimizden para alsam, bunu faiz olarak ödemek zorundayım. 

"Disiplin Komitesi bize 4 ay müsaade etti"

Allah yardımcıları olsun, bizim de onların da. Eleştiriye saygı duyuyorum. Başımızda UEFA vardı. Hafife alıyorlar. Disiplin Komitesi bize 4 ay müsaade etti. Genel ahlak, vaatleri sadık, projesi sağlam olanlar dikkat ediyorlar. Avrupa bankalarının bakış açısı bu. Türkiye'de durum maalesef böyle değil. Beyan esastır.  

"67 sayfa rapor verdik"

4 ay sonra 67 sayfa rapor verdik. Biz bunları anlattık. Tarihinde ilk defa bir kulübe ikinci defa uzlaşma anlaşması yaptılar. Yer yerinden oynadı. Milan ve PSG bizim yolu izledi. Sizin avukata ihtiyacınız yok dediler. 'Sağolun' dedik. Biz kulübe fatura kesmedik. 6 milyon euro cezayı ödedik. İstese o komitenin bize doğrudan ceza verme yetkisi vardı. Ceza almamız için Disiplin Komitesi'ne tekrar gittiler. Biz de CAS'a gittik. CAS'ta 4 ay süren davayı kazandık. Allah büyük teknik kadromuz, futbolcularımız bizi şampiyon yaptı.

"Yapayalnızım"

10 yılda ilk defa kara geçtik. Ben bunları hafıza için anlatıyorum. Ben bugün varım yarın yokum. Benim bütün çalışanlarımı bıktırdılar. Bu kadar haksız eleştiri, bu kadar komplo teorisi görmedim. Hepsinin sinerjisinin kara delik gibi emdiler. Buna da direniyorum, nereye kadar bilmiyorum. Hiç kimse bana acımasın. Yapayalnızım. Buraya başkan bulamazsınız, yönetim bulamazsınız. Her zaman şampiyon olamayabilirsiniz. Biz şanslıydık. Süper Lig kolay bir lig değil.

Beşiktaş maçına kazanmak için çıkıyoruz. Önemli bir derbi. Bu maça gerek teknik direktörümüz gerek oyuncu ölümüne oynayacaklar.

 

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