Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'den Belhanda kararı!

Süper Lig'de Galatasaray evinde Alanyaspor ile karşılaşırken Fatih Terim'in 11 tercihi dikkat çekti.

Tecrübeli futbol adamı Belhadan ve Feghouli'yi yedek kulübesine çekti.

FIFA'ya şikayet etmişti

Galatasaray'ın pandemi sebebiyle talep ettiği indirimi Belhanda ve Feghouli kabul etmemişti Sarı-kırmızılı kulüp ise buna rağmen her oyuncuya uygulanan %15 indirimi bu iki isme de uygulanmıştı. Belhanda, geçtiğimiz hafta alacakları için G.Saray'ı FIFA'ya şikayet etmiş ve Terim bu duruma çok kızmıştı

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