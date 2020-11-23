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23.11.2020 - 19:14 |

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'den erteleme açıklaması!

Süper Lig'de Kayserispor'u konuk eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim maç öncesi konuştu.

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'den erteleme açıklaması!
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Süper Lig'de Kayserispor'u konuk eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim maç öncesi konuştu.

"Corona virüsüne yakalananlara geçmiş olsun. Diğer takımlarda da çok var. Milli ara bize sakatlık ve corona olarak bize çok ağır geldi. Ancak bu şansı alan oyuncularımın, bu fırsatı değerlendireceğini umuyorum."

Erteleme cevabı
"Pandeminin yakıp yıktığı ortamda TFF'nin de işi kolay değil. Şu anda 30 vaka var. Sadece 7 hafta boş! 42 hafta oynuyoruz biz. Haklı olarak TFF'nin zaman sıkıntısı var. Erteleyince nereye koyacaksınız. Onlar böyle çözüm arıyor. Ertelemenin çok fazla olamayacağını düşünecek olursak, yarın bir gün karar alındı dedi ki, ülke adına 15 gün - 21 gün - 1 ay olur ise, bırakmak bir ara vermek zorunda kalırsak, esas sıkıntı o zaman. Her kafadan bir ses çıkacak o zaman, şöyle böyle olsun diye. Bana kalırsa şimdiden böyle bir ihtimal olur ise TFF'nin kararı budur.

Son dakika - Galatasarayda Fatih Terimden erteleme açıklaması

" Sıralamaya göre mi onaylarsanız, ben bunu kabul etmiyorum mu dersiniz. O TFF'nin kararı. Türkiye Kupası finaline gelince nerede olacak diye soruyorsunuz. 1 sene önceden Adana'da oynuyorum, böyle bir şey. TFF, şimdiden bu şartlar olursa böyle karar alırım demesi lazım. Böylece kimsenin tesiri altında kalmaz. Rahatsız edici sorulara da muhatap olmaz."

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