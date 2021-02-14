Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim’den farklı 11!

Galatasaray’da değişim zamanı...

Geçen hafta ligde Fenerbahçe’yi deviren ancak hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası’nda Aytemiz Alanyaspor’a elenen Cim-Bom’da, teknik direktör Fatih Terim, kadroda bazı değişikliklere imza atacak.

Alanya karşısında, son bölümdeki futbolu beğenen deneyimli teknik adam bu nedenle bazı mevkilerde değişiklikler yapacak. Kerem Aktürkoğlu’nun performansından memnun olan ve bugün genç futbolcuyu sağ kanatta oynatmayı planlayan tecrübeli teknik adam, Gedson Fernandes’i de sahaya sürmeyi düşünüyor. Portekizli futbolcunun da maça 11 başlaması bekleniyor.

Terim’in, Saracchi’den sonra Emre Taşdemir’in de sakatlanması nedeniyle sol bekte, Linnes ile maça başlayabileceği ya da Ömer Bayram’ı tercih edebileceği dile getirildi.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın son hazırlıklarını da dün gerçekleştirdi. Arka arkaya oynanan maçlar nedeniyle taktik çalışmasını son güne bırakan Galatasaray’ın teknik patronunun, dünkü antrenmanda ilk 11’ini ve alternatiflerini denediği ifade edildi.

İlk yarının rövanşı!

Galatasaray ile Kasımpaşa bugün ligde 34. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki karşılaşmaların 21’ini Galatasaray, 6’sını Kasımpaşa kazandı. Türk Telekom Stadı’nda yapılan 9 maçta sarı-kırmızılılar 7, lacivert-beyazlılar 2 kez galip geldi. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Kasımpaşa 1-0’lık skorla kazanmıştı.