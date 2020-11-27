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27.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'den kadroda değişiklik! Kayserispor maçı sonu oldu

Eksikler nedeniyle son maçlara farklı isimlerle çıkmak zorunda kalan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, Rize deplasmanında Donk’un yerine Luyindama’ya şans verecek, performansından memnun kalmadığı Oğulcan’ı da kulübeye çekecek

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'den kadroda değişiklik! Kayserispor maçı sonu oldu
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Ligde yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılayacak olan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim kadroda iki değişik planlıyor.  Düzelen Luyindama’yı Donk’un yerine oynatacak olan Terim, geçen hafta verilen şansı iyi kullanamayan Oğulcan Çağlayan’dan da vazgeçecek. Tecrübeli çalıştırıcı bu futbolcunun Ömer, Kerem ve Sekidika’dan birini tercih edecek.

Galatasaray’da yarınki zorlu Rize deplasmanı öncesi sıkıntılar da devam ediyor. Omar ve Babel’in test sonuçları negatife dönseler bile idman eksikleri nedeniyle kafileye alınmayacağı belirtildi. Böylece sarı-kırmızılılar Rize’de Arda, Babel, Omar, Belhanda ve Okan Kocuk’tan yararlanamayacak.
Haftalardır takımdan ayrı kalan Falcao’nun durumunun bugün yapılacak son çalışmada test edileceği belirtildi. Kolombiyalı forvetin kendisini iyi hissetmesi halinde kadroda yer alacağı bildirildi. Ancak idman eksiğinin bulunması nedeniyle riske edilmesi beklenmiyor.
Çeşitli problemleri olan Saracchi ve Etebo takımdan ayrı kuvvet çalışmalarına devam ederken iki futbolcunun da Rize’de takımdaki yerlerini alabilecekleri belirtildi.

Son dakika - Galatasarayda Fatih Terimden kadroda değişiklik Kayserispor maçı sonu oldu

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