21.12.2020 - 23:07 |
Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz paylaşım!
Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'a dönüşünün 3. yılında yeni paylaşım geldi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya üzerinden sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj iletti.
Sarı-kırmızılı kulübe döndüğünü 21 Aralık 2017'de "Nerede kalmıştık..." mesajıyla duyuran Fatih Terim, yeni bir paylaşımda bulundu.
Terim, sarı-kırmızı kalplerle Galatasaray Kulübünü etiketlediği paylaşımında, "Ve yine biz bize kalmıştık..." ifadelerine yer verdi.