Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz paylaşım!
21.12.2020 - 23:07 |

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz paylaşım!

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'a dönüşünün 3. yılında yeni paylaşım geldi.

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz paylaşım!
ABONE OL

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya üzerinden sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj iletti.

Sarı-kırmızılı kulübe döndüğünü 21 Aralık 2017'de "Nerede kalmıştık..." mesajıyla duyuran Fatih Terim, yeni bir paylaşımda bulundu.

Terim, sarı-kırmızı kalplerle Galatasaray Kulübünü etiketlediği paylaşımında, "Ve yine biz bize kalmıştık..." ifadelerine yer verdi. 

Son dakika - Galatasarayda Fatih Terimden sürpriz paylaşım

Son dakika - Galatasarayda Fatih Terimden sürpriz paylaşım

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Adana Demirspor'da Yunus Akgün fırtınası! Galatasaray'dan kiralık gitmişti...
İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey, Türkiye'ye getirildi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Hüseyin Çimşir kimdir? Hüseyin Çimşir kaç yaşında, nereli? Hüseyin Çimşir çalıştırdığı takımlar...
    Hüseyin Çimşir kimdir? Hüseyin Çimşir kaç yaşında, nereli? Hüseyin Çimşir çalıştırdığı takımlar...
  2. Kelsey Robinson yeniden Fenerbahçe Opet'te
    Kelsey Robinson yeniden Fenerbahçe Opet'te
  3. Nedim Özbey, Türkiye'ye getirildi
    Nedim Özbey, Türkiye'ye getirildi
  4. Eczacıbaşı VitrA evinde kazandı!
    Eczacıbaşı VitrA evinde kazandı!
  5. Rıza Çalımbay: "Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık"
    Rıza Çalımbay: "Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık"



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Samet Aybaba'dan hakem tepkisi! Biz adalet istiyoruz.

Samet Aybaba'dan hakem tepkisi! Biz adalet istiyoruz.

Bayer Leverkusen'de Bender kardeşler futbolu bırakıyor!

Bayer Leverkusen'de Bender kardeşler futbolu bırakıyor!

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz paylaşım!

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz paylaşım!

İngiltere Lig Kupası finali, 25 Nisan'da oynanacak

İngiltere Lig Kupası finali, 25 Nisan'da oynanacak

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet