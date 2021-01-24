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24.01.2021 - 18:35 |

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'den transfer açıklaması!

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Teknik Direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Transferler için yönetim uğraşıyor. Olursa olur, olmazsa olmaz. Onyekuru, pürüzler olmasaydı daha erken gelseydi çok daha iyi olurdu." ifadelerini kullandı.

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'den transfer açıklaması!
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Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Teknik Direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

"Bu sahada üç defada kontrol edilebilen bir top karşımızda olunca zorlandık ki bunu tahmin de ettik. Buna rağmen ilk yarı golü bulsak başka bir oyun oynayacaktık 1-0'dan sonra ama maalesef oynayamadık."

"Oyunun gidişatını değerlendirerek hamle yapmak çok da kolay değil ama yapılacak her hamleyi yapmayı düşündük olur-olmaz. Seti iyi oynayan oyunculardan sonra rakibin arkasına iyi koşan oyuncularla devam ettik."

"Çok şükür kupada yediğimiz golün tersini ligde biz attık. Biz 95-96'da çok gol yedik, 10 kişiyle gol bulup VAR'dan döndükten sonra gol yediğimiz bile oldu."

"Oynayan ve topa sahip olan bir takım yaratmaya çalışıyorum şartlar ne olursa olsun. Böyle bir kültürü oturtmaya çalışıyoruz. Bugün bu sahada rakibi oynatmamak kolay ama topa sahip olmak çok zor."

"Transferler için yönetim uğraşıyor. Olursa olur, olmazsa olmaz. Onyekuru, pürüzler olmasaydı daha erken gelseydi çok daha iyi olurdu. Halil de genç bir yetenek, yeni bir takım kurmak istediğimi söyledim zaten."

Son dakika - Galatasarayda Fatih Terimden transfer açıklaması

"Feghouli çok önemli bir değer. Erken dakikada kaybettik onu. Yarın yapılacak kontrolden sonra durumuna bakacağız. Zorlu bir deplasmandan aldığımız galibiyetle haftaya ikinci yarıya başlayacağız. Hayırlısı olsun."

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