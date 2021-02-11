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11.02.2021 - 17:01 | | İSTANBUL (DHA) -

Son dakika | Galatasaray'da Feghouli saha çalışmalarına başladı

Galatasaray'da Sofiane Feghouli, kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına başladı. Marcelo Saracchi'nin tedavisine ise devam edildi.

Son dakika | Galatasaray'da Feghouli saha çalışmalarına başladı
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Galatasaray, Süper Ligin 25'inci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesislerindeki antrenmanda dün akşam Türkiye Kupasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas drilleri ve ardından dar alan oyunları üzerinde duruldu. Ana bölümde oyunsal formda dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sofiane Feghouli, kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına başladı. Marcelo Saracchi'nin tedavisine ise devam edildi.

Sarı kırmızılı takım, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Son dakika | Galatasarayda Feghouli saha çalışmalarına başladı

 

 

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