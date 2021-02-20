20.02.2021 - 21:46 |
Son dakika - Galatasaray'da Gedson Fernandes sakatlık geçirdi!
Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi
Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da Gedson Fernandes şoku yaşanıyor. Portekizli yıldız, mücadelenin 81. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.
Kendisini yere bırakan ve yerini Martin Linnes'e bırakan Gedson'un son durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.