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20.02.2021 - 21:46 |

Son dakika - Galatasaray'da Gedson Fernandes sakatlık geçirdi!

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi

Son dakika - Galatasaray'da Gedson Fernandes sakatlık geçirdi!
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Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da Gedson Fernandes şoku yaşanıyor. Portekizli yıldız, mücadelenin 81. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Kendisini yere bırakan ve yerini Martin Linnes'e bırakan Gedson'un son durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

Son dakika - Galatasarayda Gedson Fernandes sakatlık geçirdi

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