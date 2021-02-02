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02.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray'da Gedson Fernandes'den ambulansta imza!

Galatasaray’ın yeni transferi Gedson Fernandes dün İstanbul’a geldi. Ambulans uçakla gelen ve burada imzayı atan Portekizli futbolcu, kovid 19 testinin pozitif çıkması nedeniyle ambulans araçla da hastaneye götürüldü

Son dakika - Galatasaray'da Gedson Fernandes'den ambulansta imza!
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İrfan Can Kahveci transferinin olmaması nedeniyle rotasını Portekiz’e çeviren Galatasaray, kiralık anlaşmasına vardığı Benfica’nın genç yıldızı Gedson Fernandes’i İstanbul’a getirdi.

Tottenham’da kiralık olması nedeniyle İngiltere’de bulunan ve Ada’da yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu, ambulans uçakla Türkiye’ye ulaştı. Ambulansta sözleşmeye ıslak imzayı atan Fernandes, havalimanından yine ambulans araçla sarı-kırmızılıların sponsor hastanesine götürüldü ve burada karantina altına alındı. Sözleşme de teslim edilmek üzere Türkiye Futbol Federasyonu İstanbul Şubesi’ne götürüldü. 22 yaşındaki Portekizli oyuncu, testleri negatif çıkıncaya kadar hastanede tutulacak.
Yarım sezon için kiralanan genç futbolcu için kulübüne 500 bin euro kiralama bedeli, oyuncuya da 650 bin euro garanti bedel ödenecek. Ligin bitmesine 3.5 ay kalırken, Gedson Fernandes, yaklaşık 15 gün daha takımdan uzak kalacak.
Galatasaray’da Gedson Fernandes transferinde Fatih Terim’in Benfica Sportif direktörü olan eski öğrencisi Rui Costa ile olan yakın ilişkileri belirleyici oldu. Bu transferde FIFA Menajeri Ahmet Bulut ile Galatasaray İdari Koordinatör Yardımcısı Hakan Balta’nın son noktayı koyduğu belirtildi.
İtalya’dan da teklifler alan oyuncunun, Terim faktörünü göz önünde tutarak Galatasaray’a geldiği, tecrübeli çalıştırıcının gençleri oynatmasının Gedson Fernandes’i cezbettiği ifade edildi.

Terim sabahladı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, pazar gecesini Florya’da geçirdi. Sarı-kırmızılı teknik adam, gelen ve giden oyuncularla ilgili trafiği yönetebilmek için tesislerde kaldı.

Son dakika - Galatasarayda Gedson Fernandesden ambulansta imza

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