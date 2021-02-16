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16.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray'da gündem Mustafa Muhammed’in opsiyonu!

Üst üste attığı gollerle Galatasaray’a müthiş bir katkı sağlayan Mustafa Muhammed’in opsiyonu yeniden gündeme geldi.

Son dakika - Galatasaray'da gündem Mustafa Muhammed’in opsiyonu!
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Üst üste attığı gollerle Galatasaray’a müthiş bir katkı sağlayan Mustafa Muhammed’in opsiyonu yeniden gündeme geldi.
Sarı-kırmızılılar, satın alma opsiyonuyla ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını belirtirken, önceliğin kendilerinde olduğunu bildirdi. Mısırlı futbolcuyu 1.5 yıllığına 2 milyon dolara kiralayan sarı-kırmızılıların, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, 1 Temmuz 2022’ye kadar 4 milyon dolar verilmesi durumunda bonservisinin satın alınabileceği belirtilmişti.
Mısırlı gazeteci Sarah Abdelbaky ise sosyal medya hesabından şu iddiada bulundu:
Zamalek, Galatasaray’ın satın alma opsiyonundaki fiyat olan 4 milyon dolardan yüksek bir teklif alması durumunda, Galatasaray ile yeni bir müzakere talebinde bulunacak. 4 milyon doların üzerinde gelen teklifi sarı-kırmızılıların önüne koyacak olan Mısır ekibi, bu miktarı talep edecek ve kabul görmesi halinde oyuncunun satışında Galatasaray’a öncelik tanıyacak. Aksi takdirde Mustafa, daha yüksek para veren kulübe satılacak.

Son dakika - Galatasarayda gündem Mustafa Muhammed’in opsiyonu

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