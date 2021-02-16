Son dakika - Galatasaray'da gündem Mustafa Muhammed’in opsiyonu!
Üst üste attığı gollerle Galatasaray’a müthiş bir katkı sağlayan Mustafa Muhammed’in opsiyonu yeniden gündeme geldi.
Üst üste attığı gollerle Galatasaray’a müthiş bir katkı sağlayan Mustafa Muhammed’in opsiyonu yeniden gündeme geldi.
Sarı-kırmızılılar, satın alma opsiyonuyla ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını belirtirken, önceliğin kendilerinde olduğunu bildirdi. Mısırlı futbolcuyu 1.5 yıllığına 2 milyon dolara kiralayan sarı-kırmızılıların, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, 1 Temmuz 2022’ye kadar 4 milyon dolar verilmesi durumunda bonservisinin satın alınabileceği belirtilmişti.
Mısırlı gazeteci Sarah Abdelbaky ise sosyal medya hesabından şu iddiada bulundu:
Zamalek, Galatasaray’ın satın alma opsiyonundaki fiyat olan 4 milyon dolardan yüksek bir teklif alması durumunda, Galatasaray ile yeni bir müzakere talebinde bulunacak. 4 milyon doların üzerinde gelen teklifi sarı-kırmızılıların önüne koyacak olan Mısır ekibi, bu miktarı talep edecek ve kabul görmesi halinde oyuncunun satışında Galatasaray’a öncelik tanıyacak. Aksi takdirde Mustafa, daha yüksek para veren kulübe satılacak.