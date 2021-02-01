Son dakika - Galatasaray'da İrfan Can Kahveci'nin yerine Gedson!

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Galatasaray müthiş bir transfere imza attı. Bir taraftan İrfan Can Kahveci için Başakşehir ile temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar, transferin astronomik rakamlara ulaşması üzerine Gedson Fernandes planını devrede soktu. Cim-Bom, Benfica’nın Premier Lig ekibi Tottenham’da kiralık forma giyen 22 yaşındaki Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes’i renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılıların, İrfan Can için Medipol Başakşehir ile ilk görüşmeyi yaptığı gün bile Benfica ve futbolcu ile prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi. Buna rağmen Cim-Bom son ana kadar İrfan için girişimlerini sürdürdü, ancak başarılı olamadı.



Bunun üzerine sarı-kırmızılılar, sezon sonuna kadar Gedson Fernandes’i kiraladı. Portekiz’in gelecek vaat eden önemli isimleri arasında yer alan genç futbolcunun yarım sezon için 650 bir euro maaş alacağı, kiralama bedelinin de 500 bin euro olduğu ifade edildi.



Galatasaray bu flaş transfere teknik direktör Fatih Terim’in kişisel ilişkileri ile imza attı. Terim, önce Tottenham’da şans bulamayan yetenekli futbolcu için yakın dostu Mourinho’yu telefonla ararken, daha sonra da Benfica’da sportif direktörlük yapan Milan’dan eski öğrencisi Rui Costa’dan bu transferde kendilerine yardımcı olmalarını istedi. Rui Costa da hocasını kırmadı ve bu transfer gerçekleşti.