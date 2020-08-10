10.08.2020 - 15:14 |
Son dakika | Galatasaray'da KAP zamanı! Yeni transferler...
Sarı-kırmızılı kulüp, anlaşmaya varılan Omar Elabdelloui, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nun transferleri için yarın veya çarşamba günü KAP bildirimini yapacak.
Nevzat Dindar/Skorer
Galatasaray'da taraftarların merakla beklediği transferler açıklanıyor...
Sarı-kırmızılı kulüpte Omar Elabdelloui ile beraber Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nun KAP bildiriminin yarın veya en geç Çarşamba günü yapılması planlanıyor.
15 Ağustos'ta İstanbul'a gelecek olan Omar haricindeki diğer isimler sezonun ilk antrenmanında yer alacaklar.
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