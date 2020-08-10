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10.08.2020 - 15:14 |

Son dakika | Galatasaray'da KAP zamanı! Yeni transferler...

Sarı-kırmızılı kulüp, anlaşmaya varılan Omar Elabdelloui, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nun transferleri için yarın veya çarşamba günü KAP bildirimini yapacak.

Son dakika | Galatasaray'da KAP zamanı! Yeni transferler...
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Nevzat Dindar/Skorer

Galatasaray'da taraftarların merakla beklediği transferler açıklanıyor...

Sarı-kırmızılı kulüpte Omar Elabdelloui ile beraber Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nun KAP bildiriminin yarın  veya en geç Çarşamba günü yapılması planlanıyor.

Son dakika | Galatasarayda KAP zamanı Yeni transferler...

‪15 Ağustos‬'ta İstanbul'a gelecek olan Omar haricindeki diğer isimler sezonun ilk antrenmanında yer alacaklar.

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