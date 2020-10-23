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23.10.2020 - 15:49 | | Sabah

Son Dakika | Galatasaray'da kriz üstüne kriz! Şimdi de Ryan Babel...

Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Sarı Kırmızılı kulüpten yılda 2.5 milyon euro kazanan Ryan Babel'de sözleşme krizi yaşanıyor.

Son Dakika | Galatasaray'da kriz üstüne kriz! Şimdi de Ryan Babel...
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Yönetimin büyük bölümünün eleştirdiği Radamel Falcao'dan Başkan Mustafa Cengiz de desteğini çekti. Alanyaspor maçının ikinci yarısında ileri uçta Falcao yerine Babel'i tercih eden Fatih Terim ise kararsız kaldı.

Terim, performansını yeterli bulmadığı Falcao'yu ilk 11'den kesmek istiyor ancak Hollandalı'nın sözleşmesindeki opsiyonu da dikkate alıyor.

Bu sezon 20 maçta oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak 33 yaşındaki hücum oyuncusu şu ana kadar 8 maçta forma giydi. Babel'in sözleşmesi uzarsa maaş bütçesini düşürmeye çalışan sarı-kırmızılı kulübün kasasından önümüzdeki sezon en az 2.5 milyon Euro çıkacak.

Falcao'dan memnun olmayan Fatih Terim, mali gerçeklerden dolayı Babel tercihinde zorlanıyor. Diagne de beklentileri karşılamadığı için Terim'in işi iyice çıkmaza giriyor.

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Son Dakika | Galatasarayda kriz üstüne kriz Şimdi de Ryan Babel...

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