28.06.2020 - 22:12 |
Son dakika | Galatasaray'da Lemina sakatlandı!
Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da Lemina sakatlandı
Sarı-kırmızılılarda Başakşehir maçında da Lemina sakatlandı.
Gabonlu futbolcu 52’de sakatlandı ve direkt soyunma odasına gitti. Fatih Terim yerine 17 yaşındaki Emin Bayram’ı sahaya sürdü.
Pandemi için verilen ara sonrası Sarı-kırmızılılarda Rize maçında Muslera ve Andone ağır sakatlık yaşarken, geçen hafta da Falcao sakatlanmıştı.
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