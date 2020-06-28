Son dakika | Galatasaray'da Lemina sakatlandı!

Sarı-kırmızılılarda Başakşehir maçında da Lemina sakatlandı.

Gabonlu futbolcu 52’de sakatlandı ve direkt soyunma odasına gitti. Fatih Terim yerine 17 yaşındaki Emin Bayram’ı sahaya sürdü.



Pandemi için verilen ara sonrası Sarı-kırmızılılarda Rize maçında Muslera ve Andone ağır sakatlık yaşarken, geçen hafta da Falcao sakatlanmıştı.

Mario Lemina'nın Atalanta'ya Attığı Mükemmel Gol