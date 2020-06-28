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28.06.2020 - 22:12 |

Son dakika | Galatasaray'da Lemina sakatlandı!

Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da Lemina sakatlandı

Son dakika | Galatasaray'da Lemina sakatlandı!
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Sarı-kırmızılılarda Başakşehir maçında da Lemina sakatlandı.

Gabonlu futbolcu 52’de sakatlandı ve direkt soyunma odasına gitti. Fatih Terim yerine 17 yaşındaki Emin Bayram’ı sahaya sürdü.

Pandemi için verilen ara sonrası Sarı-kırmızılılarda Rize maçında Muslera ve Andone ağır sakatlık yaşarken, geçen hafta da Falcao sakatlanmıştı.

Son dakika | Galatasarayda Lemina sakatlandı

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