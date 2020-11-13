Son dakika - Galatasaray'da Luyindama'dan koronavirüs patlaması!

Kongo milli takımı kampında bulunan Galatasaraylı yıldız Luyindama koronavirüs iddialarına sert tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 1 milli futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Luyindama iddiaları sosyal medyada dolaşırken Kongolu yıldızdan sert bir açıklama geldi. Kongolu yıldız sosyal medya hesabından "Aptal yayınlarınızı bırakın. Ben çok iyiyim. Corona değilim" paylaşımını yaptı.

Norveç Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklama ile söz konusu ismin Omar Ellabdelloui olduğu ortaya çıkmıştı.