Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Galatasaray'da Luyindama'dan koronavirüs patlaması!
13.11.2020 - 18:18 |

Son dakika - Galatasaray'da Luyindama'dan koronavirüs patlaması!

Galatasaray'ın yıldız ismi Luyindama koronavirüs iddialarına sert tepki gösterdi.

Son dakika - Galatasaray'da Luyindama'dan koronavirüs patlaması!
ABONE OL

Kongo milli takımı kampında bulunan Galatasaraylı yıldız Luyindama koronavirüs iddialarına sert tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada  1 milli futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Luyindama iddiaları sosyal medyada dolaşırken Kongolu yıldızdan sert bir açıklama geldi. Kongolu yıldız sosyal medya hesabından "Aptal yayınlarınızı bırakın. Ben çok iyiyim. Corona değilim" paylaşımını yaptı.

Norveç Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklama ile söz konusu ismin Omar Ellabdelloui olduğu ortaya çıkmıştı.

Son dakika - Galatasarayda Luyindamadan koronavirüs patlaması

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika haberi | Galatasaray'da son dakika! Belhanda...
Sadık Çiftpınar'dan müthiş goller!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Türkiye - Avusturya maçı saat kaçta? Türkiye - Avusturya maçı hangi kanalda yayınlanacak?
    Türkiye - Avusturya maçı saat kaçta? Türkiye - Avusturya maçı hangi kanalda yayınlanacak?
  2. Başakşehir'de görev değişikliği!
    Başakşehir'de görev değişikliği!
  3. Luyindama'dan koronavirüs patlaması!
    Luyindama'dan koronavirüs patlaması!
  4. Salah'ın covid-19 testi pozitif çıktı!
    Salah'ın covid-19 testi pozitif çıktı!
  5. Son dakika - Abdullah Avcı: "Şampiyonluk bizim elimizden alındı"
    Son dakika - Abdullah Avcı: "Şampiyonluk bizim elimizden alındı"



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet