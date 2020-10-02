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02.10.2020 - 07:00 |

Son dakika | Galatasaray'da Marcao ile yeni sözleşme

Transferde son dakika... Marcao için Avrupa’nın çeşitli kulüplerinden teklifler gelirken, Galatasaray yıldız isimle ilgili kararını verdi.

Son dakika | Galatasaray'da Marcao ile yeni sözleşme
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Cim-Bom’un başarılı stoperi Marcao için Avrupa’nın çeşitli kulüplerinden teklifler gelirken, Galatasaray ise Brezilyalı oyuncuyla sözleşme yenileme kararı aldı. Radyospor’a açıklama yapan Marcao’nun menajeri Hugo Garcia, sarı-kırmızılı yönetimin Marcao ile sözleşme yenileyip, maaşında iyileştirme yapmak istediğini, bu nedenle kendisini görüşmeye çağırdığını ifade etti.

Jimmy ayrılıyor

Galatasaray’da gözden düşen ve gidecekler arasında gösterilen Jimmy Durmaz’ın Fatih Karagümrük ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi. Fatih Terim tarafından kadroda düşünülmeyen oyuncunun kısa süre içerisinde ligin yeni takımına katılacağı ifade edildi.

Son dakika | Galatasarayda Marcao ile yeni sözleşme

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