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09.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray'da Marcao riski pahalıya patlıyordu

Süper Lig'de Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da tek idmanla maça çıkan Marcao'nun hataları pahalıya mal oluyordu.

Son dakika - Galatasaray'da Marcao riski pahalıya patlıyordu
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, sakatlığı bulunan Marcao’nun oynaması için riski göze alması, az kalsın sarı-kırmızılıları yakıyordu.

Tek idman yaparak sahaya çıkan Brezilyalı stoperin bu durumunu değerlendiren Terim, oyuncusunu takdir etmiş ve maçtan önce “Bazen böyle fedakârlıklar gerekiyor ve oynaması da bizim için önemli” ifadesini kullanmıştı. Ancak Marcao, ilk yarının son dakikasında Galatasaray’a galibiyet avantajını kaybettiriyordu. Sarı-kırmızılıların 1-0 önde olduğu anda Marcao’nun Kayode’ye yaptığı hareket önce hakem tarafından görülmedi. Ancak VAR’ın uyarısıyla pozisyonu değerlendiren hakem Abdulkadir Bitigen penaltıyı verdi. Atışı kullanan Sivaslı Faycal Fajr ise direğe vurdu.

Son dakika - Galatasarayda Marcao riski pahalıya patlıyordu

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