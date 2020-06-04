04.06.2020 - 11:46 |
Son dakika - Galatasaray'da Marcao şoku! Sakatlandı...
Galatasaray yaptığı resmi açıklamayla Marcao'da ikinci derece iç yan bağ hasarı açıkladı.
Galatasaray'ın açıklama şu şekilde;
Oyuncumuz Marcao Teixeira’nın dün yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme oluşmuştur.
Sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan MR tetkiklerinin ardından oyuncumuzda ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.