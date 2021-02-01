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01.02.2021 - 19:34 |

Son dakika - Galatasaray Mostafa Mohamed'i resmen açıkladı! KAP bildirimi...

Galatasaray, Zamalek'ten Mustafa Muhammed'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı

Son dakika - Galatasaray Mostafa Mohamed'i resmen açıkladı! KAP bildirimi...
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Galatasaray, Mustafa Muhammed'in 1,5 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Mısır'ın Zamalek Kulübünden 1,5 sezonluğuna kiralanan golcü futbolcu, bu sürede sarı-kırmızılılardan toplam 1 milyon 125 bin dolar alacak

Galatasaray Kulübü, Mısır temsilcisi Zamalek'ten 1,5 sezonluğuna kiralanan 23 yaşındaki santrfor Mustafa Muhammed'in maliyetini açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mustafa Muhammed ve kulübü Zamalek ile oyuncunun 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Kiralama ücreti olarak Zamalek'e net 2 milyon dolar ödeyecek Galatasaray, 1 Temmuz 2022'ye kadar 4 milyon dolar ödemesi durumunda oyuncunun bonservisini alabilecek.

Sarı-kırmızılılar, Mısırlı golcüye ise bu sezonun kalan bölümü için net 400 bin dolar, 2021-2022 sezonu için net 725 bin dolar sabit transfer ücreti ödeyecek.

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