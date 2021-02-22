Son dakika - Galatasaray'da Muslera faktörü! 5 maddede liderlik...

NEVZAT DİNDAR

Güney ekibiyle oynanacak karşılaşmaya, “kırılma maçı” olarak bakan Cim-Bom, kâğıt üstünde kolay görünen bir fikstüre giriyor. Yenilerin uyumu, sakatların da dönecek olması ve Terim’in tecrübesine Muslera faktörü de eklenince, sarı-kırmızılıların şampiyonluk için umudu daha da arttı.

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde belki de ilk kez bu kadar rakibinin gerisinde kaldı, ancak tecrübeli teknik adam bunu stratejik bir hamle olarak yorumladı. Aytemiz Alanya gibi zorlu bir deplasmandan çıkarılan üç puan, Cim-Bom’u şampiyonluk havasına sokarken, mayıs ayındaki şampiyonluk zaferine daha umutla bakmasına yol açtı. İşte Galatasaray’a umut veren gelişmeler:



1) KIRILMA ANI: Galatasaray’da galibiyet serisi 7 maça çıkarken, kendisine ters gelen rakibini deplasmanda yendi. Bu 90 dakika için Florya’da “sezonun kırılma maçı” değerlendirmesi yapılıyordu. Cim-Bom bu şekilde sadece üç puan değil, özgüvenini de kazandı.

2) KOLAY FİKSTÜR: Galatasaray, kağıt üzerinde kolay gözüken 5 maçlık bir fikstüre girdi. Bu periyotta BB. Erzurumspor, Ankaragücü (D), Sivasspor, Kayserispor (D), Ç. Rizespor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda hedef, zorlu Hatay deplasmanına 15 puan alarak çıkmak...

3) YENİLERİN UYUMU: Alanya deplasmanında, ara transferde gelen 4 oyuncu ilk on birde forma giydi. Muhammed, Onyekuru ve Jedson Fernandes’ten sonra Yedlin de takıma katkı vermeye başladı. Emre Kılınç’ın golünde asisti yapan isim ABD’li sağ bek oldu.

4) SAKATLARIN DÖNÜŞÜ: Galatasaray’da Feghouli ve Falcao’nun iyileşmesi, teknik direktör Fatih Terim’in elini daha da güçlendirecek.

5) MUSLERA FAKTÖRÜ: Cim-Bom’da takım savunması otururken, formasına kavuşan Muslera da adeta yeni bir transfer etkisi yarattı. Sarı-kırmızılılar kolay gol yemiyor ve bu durum şampiyonluk yolunda büyük avantaj olarak görülüyor.

6) TERİM’İN TECRÜBESİ: Galatasaray Teknik Direktörü farkını hissettirmeye başladı. Tecrübeli hoca, yeni transferleri takıma adapte ederken, kritik bir dönemde Etebo’yu kazanmasını bildi. Alanya deplasmanında ise Terim takımın karakteristik özelliğine ters gelmesine rağmen farklı bir taktik denedi ve haklı çıktı.