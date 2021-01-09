Son dakika - Galatasaray'da Muslera geri dönüyor!

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takım arkadaşlarından uzak kalan Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera takıma dönüyor. Bir süredir kaleci antrenmanlarına çıkan tecrübeli kaleci, önümüzdeki haftadan itibaren takımla beraber idmanlarda yer alacak.

Muslera’nın bir süre takımla antrenmanlara çıktıktan sonra ay sonunda takımdaki yerini alabileceği ifade edildi.

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