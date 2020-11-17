Son dakika - Galatasaray'da Mustafa Cengiz başkan adayı oluyor!

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1.5 yıl süren dava sonucunda karar açıklandı, İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, “yönetim kurulunun yönetsel açıdan ibra edilmemesi” yönündeki genel kurul kararının iptaline hükmetti. Buna göre Başkan Mustafa Cengiz ve diğer yönetici arkadaşları yeniden aday olabilecek

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, dünkü karar duruşmasında, Galatasaray’ın 23 Mart 2019’daki mali genel kurulunda yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesi kararını iptal etti. Bu kararla Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin yeniden adaylığının önünde bir engel kalmadı.

Kısmen kabul

Davalı yanında feri müdahillik talepleriyle ilgili karar alan mahkeme, Emre Danişment, Hayri Gürkan Eliçin ve Fahrettin Can Tezel’in feri müdahale taleplerinin kabulüne, sağlık ve mesleki mazeret bildiren avukatların mazeretlerinin reddine karar verdi. Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, asıl dava yönünden, davanın kısmen kabulü, kısmen de reddini kararlaştırdı.

Buna göre Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin 23 Mart 2019 tarihli olağan genel kurul gündeminin 8. maddesi kapsamında alınan “yönetim kurulunun yönetsel açıdan ibra edilmemesi” yönündeki genel kurul kararının iptaline hükmeden mahkeme, fazlaya ilişkin diğer talepleri ise reddetti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bunu, “Tarihi bir karar” olarak değerlendirerek, “Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun bu konuda aldığı bir içtihat kararı zaten var. Mahkememiz de buna uydu. Su aktı, yerini buldu. Bu bağlamda biz demokratik hukuk devleti içinde, bu tür vesayet makamlarının yavaş yavaş kırıldığı bir süreç yaşıyoruz. Ne mutlu bize, ne mutlu katkıda bulunan yönetim kurulu üyelerimize, avukatlarımıza” diye konuştu.







‘G.Saray için varız’

Başkan Cengiz şöyle devam etti:

“Seçim olayı illa ibra ile olmaz. Camianın isteği, yönetimin isteği ve şartların oluşmasıyla olur. Aday olan arkadaşlara da başarılar diliyorum. Herkes Galatasaray için çalışıyor. Buna da inanıyorum. Biz de Galatasaray için varız. Sağlığım elverdikçe Galatasaray’a her zaman, sonuna kadar hizmete devam edeceğim. Var olsun camiamız, var olsun taraftarlarımız. Yaşasın Galatasaray.”

Aday oluyor

Galatasaray’da Başkan Mustafa Cengiz mahkemenin verdiği kararla birlikte aday olma kararı aldı.

Pandemi sürecinin kötüye gitmesi nedeniyle aralık ayının sonunda vakaların daha da artacağı tahmin edilirken, seçimin normal takviminde 2021 Mayıs’ta yapılması bekleniyor. Cengiz’in de önünün açılmasıyla beraber ekibini yenileyerek seçime gireceği belirtiliyor.

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