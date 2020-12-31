31.12.2020 - 22:43 |
Son dakika - Galatasaray'da Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı! Havai fişek elinde patladı
Galatasaray'ın Norveçli yıldızı Omar Elabdellaoui, havai fişeğin elinde patlaması sonrasında yaralandı. Yıldız isim hastaneye kaldırıldı.
Evinde yılbaşı partisi veren Galatasaray’ın sağ beki Omar Elabdellaoui, havai fişeğin elinde tuttuğu sırada patlaması nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
29 yaşındaki futbolcuda görme kaybı olabileceği gelen ilk bilgiler arasında yer alıyor. (Sözcü)