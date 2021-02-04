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04.02.2021 - 13:08 | | DHA

Son Dakika | Galatasaray'da Omar kararı! Kadroya alınmadı...

Galatasaray, sezonun geri kalanı için TFF’ye bildirilen A takım listesinde Omar Elabdellaoui’e yer vermedi.

Son Dakika | Galatasaray'da Omar kararı! Kadroya alınmadı...
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Galatasaray'da, yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan Omar Elabdellaoui, federasyona bildirilen A takım listesinde yer almadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; 29 yaşındaki Norveçli defans oyuncusunun sezonun kalan bölümü için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilen A takım listesinde bulunmadığı belirtildi. Galatasaray'ın kadrosunda yer alan 17 yabancı oyuncudan biri olan Omar ile de karar öncesi istişare edildiği ve kendisinin tedavi sürecine öncelik verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

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Son Dakika | Galatasarayda Omar kararı Kadroya alınmadı...

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