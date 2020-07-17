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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray'da Ömer Bayram'dan maaş açıklaması!
17.07.2020 - 21:22 |

Son dakika | Galatasaray'da Ömer Bayram'dan maaş açıklaması!

Galatasaray'da Ömer Bayram 6 aydır maaş alamadığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Son dakika | Galatasaray'da Ömer Bayram'dan maaş açıklaması!
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Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, maaş alamadığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Ömer Bayram, "Bazı medya organlarında 6 aydır maaş alamadığım yönünde yer alan haberler tamamen asılsızdır." ifadelerini kullandı. 

Galatasaray Kulübü de konuya ilişkin "Futbolcumuz Ömer Bayram'a 9 Haziran 2020 tarihinde 400 bin TL ödeme yapılmış olup, oyuncumuzun vadesi dolup da ödenmeyen herhangi bir alacağı bulunmamaktadır." şeklinde açıklama yaptı.

Son dakika | Galatasarayda Ömer Bayramdan maaş açıklaması

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