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13.10.2020 - 19:25 | | İSTANBUL (AA) -

Son dakika - Galatasaray'da Ozornwafor'un lisansı çıkarılmadı

Galatasaray Futbol Takımı'nda Nijeryalı genç oyuncu Valentine Ozornwafor'un lisansı çıkarılmadı.

Son dakika - Galatasaray'da Ozornwafor'un lisansı çıkarılmadı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin A takım listesini yayımladı.

Kadrosunda 15 yabancı futbolcusu bulunan Galatasaray'da uzun süreli sakatlığı bulunan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'ya listede yer verildi. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki stoper Ozornwafor, sezonun ilk yarısı için verilen kadroya dahil edilmedi.

Galatasaray'ın A takım listesinde şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Fernando Muslera, Okan Kocuk, Fatih Öztürk

Defans: Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Şener Özbayraklı, Marcao, Marcelo Saracchi, Emre Taşdemir, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Ryan Donk, Martin Linnes

Orta saha: Oghenekaro Etebo, Ryan Babel, Emre Akbaba, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Jesse Sekidika, Arda Turan, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Fettahoğlu

Forvet: Radamel Falcao, Mbaye Diagne, Oğulcan Çağlayan, Ali Yavuz Kol

Son dakika - Galatasarayda Ozornwaforun lisansı çıkarılmadı

 

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