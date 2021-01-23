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23.01.2021 - 11:00 | | Fanatik

Son dakika | Galatasaray'da Podolski sesleri!

Antalyaspor'da hocası Ersun Yanal'la yıldızı barışmayan 35 yaşındaki Podolski'ye Galatasaraylı taraftarlardan 'Geri dön' mesajı yağıyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar Podolski'nin yarım sezonda Diagne ve Falcao'dan daha yararlı olacağı düşünülüyor.

Son dakika | Galatasaray'da Podolski sesleri!
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Galatasaray'ın eski futbolcularından Lukas Podolski'yi, Sarı-Kırmızılı taraftarlar tekrar takımda görmek istiyor. Süper Lig'de formasını giydiği Antalyaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Podolski'nin sosyal medya hesabı instagram'daki hemen hemen her paylaşımının altındaki yorumlarda çoğunlukla, Galatasaraylı futbolseverlerin mesajları yer alıyor. Yapılan yorumlarda, 'Come to Galatasaray' ifadeleri dikkat çekiyor.

Diagne ve Falcao'nun performansları sonrası Poldi'nin, 35 yaşında olmasına rağmen sezonun ikinci yarısında Aslan'a katılması halinde, bu ikiliden çok daha iyisini yapacağı görüşü hakim. Antalya'da sakatlanmadan önce de Ersun Yanal'ın pek fazla düşünmediği hatta son dakikalarda oyuna aldığı Alman futbolcunun takımdaki geleceği de özellikle yönetimin görevi bırakması sonrası belirsizliğini koruyor. 

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