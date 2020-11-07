Son dakika - Galatasaray'da Radamel Falcao 24. kez maç kaçıracak!

Galatasaray’da antrenmanda sakatlanan Radamel Falcao’nun Sivas karşılaşmasında yer alamayacağı açıklandı.

Sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma olduğu belirtilen golcü, son iki antrenmana katılmadı. Tedavisi devam eden Falcao, bu karşılaşmayla birlikte 24. maçını kaçırmış olacak.

Geçen sezon başında sarı-kırmızılılara katılan ancak aşil tendonundaki sorun nedeniyle tam 12 müsabakada yer bulamayan Kolombiyalı oyuncu, döner dönmez bu kez uyluk sakatlığı yaşadı. Bu bölümde de yer bulamayan futbolcu, 4 resmi karşılaşma daha kaçırdı.



Pandemi sürecinin ardından yeniden sahaya dönen takımlar arasında yer alan Galatasaray’da yine klasik Falcao sakatlığı yaşandı. Adale çekmesi nedeniyle 7 müsabakada bulunmayan sarı-kırmızılı golcü, bu sezon da geleneksel sakatlıklarını devam ettirdi.

Cim-Bom’un dünkü antrenmanında da yer almayan oyuncunun tedavisine başlandığı dile getirildi. Galatasaray’ın bu konudaki en büyük şansı, milli maçlar için verilen ara olacak. Falcao hem bu süreçte tedavisini tamamlamış olacak, hem de Kolombiya Milli Takımı’na gitmeyecek. Kolombiya’nın, Dünya Kupası elemelerinde 13 Kasım’da Uruguay ve 18 Kasım’da Ekvador maçları bulunuyor.