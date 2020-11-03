Son dakika - Galatasaray'da sakatların durumu bugün belli olacak

Galatasaray’da Ankaragücü maçında sol üst ön adale grubunda ağrı hisseden Marcao ve sol kasık adalesinde ağrı hisseden Saracchi’nin durumları bugün belli olacak.

Her iki futbolcunun da 8 Kasım Pazar günü yapılacak maçta oynamasının zor olduğu öğrenildi. Milli aradan sonra kısa sürede dönüp dönmeyecekleri ise tam olarak bugün netlik kazanacak. Bu arada ülkesinde tedavisini sürdüren Muslera’nın 15 Kasım’da İstanbul’a dönerek takıma dahil olacağı öğrenildi.