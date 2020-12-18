Son dakika - Galatasaray'da Saracchi'ye görev! Muhtemel 11'ler...

Geçen haftayı bay geçen sarı-kırmızılarda bugünkü Fatih Karagümrük sınavı Süper Lig’de kırılma karşılaşmalarından biri olarak görülüyor.



Teknik kadro zorlu karşılaşmanın kayıpsız geçilmesi durumunda ligde avantajlı hale geleceklerini düşünüyor. Bu durum futbolcularla paylaşılırken, “Bu puanların değeri ilerde anlaşılacak. Kazanmamız bize çok avantaj sağlar” dedikleri öğrenildi. Öte yandan Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibinin bay geçilen haftadan sonra iyi giden takımın olumsuz etkilenmesinden çekindiği bildirildi.

4 futbolcu sınırda

Galatasaray’da, Karagümrük maçı öncesi 4 isim ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Marcao ve Luyindama; bugünkü karşılaşmada forma giymeleri ve sarı kart görmeleri halinde Süper Lig’in 14. haftasında iç sahada Göztepe ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.Galatasaray’da, Karagümrük maçı öncesi 4 isim ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Marcao ve Luyindama; bugünkü karşılaşmada forma giymeleri ve sarı kart görmeleri halinde Süper Lig’in 14. haftasında iç sahada Göztepe ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Hazırlıklar tamamlandı

Galatasaray, dün akşam yaptığı idmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla devam etti. Oyuncuların idmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çift kale maç oynadığı ifade edildi.

Saracchi göreve hazır

Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Saracchi bugün Fatih Karagümrük ile oynanacak karşılaşmada formasına kavuşuyor. Takımla beraber çalışmalara başlayan ve fiziksel olarak iyi durumda olduğu belirtilen Uruguaylı oyuncu 11’de sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılarda sol bek dışında kalede de değişim yaşanacak. Kovid-19 rahatsızlığını yenen Okan Kocuk, Ziraat Türkiye Kupası’nda hafta içi yapılan maçtan sonra ligde de kaleyi koruyacak.

Arda Turan’ın Barcelona’daki golleri