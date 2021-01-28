Son dakika - Galatasaray'da Sekidika ve Diagne kadroda yok

Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Konyaspor'a gitmesi beklenen Jesse Sekidika ve Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'a transfer olan Mbaye Diagne kadroda yer almadı.

Kadroda yeni transferler Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu yer aldı.

Galatasaray'ın yarın oynayacağı Gaziantep FK maçının kadrosu da belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte, West Bromwich Albion'a kiralık gitmesi beklenen Mbaye Diagne, kafileye dahil edilmedi. Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Younes Belhanda, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan."