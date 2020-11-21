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21.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray'da Taylan Antalyalı için flaş karar!

Galatasaray’da bu sezonun en iyisi olarak göze çarpan Taylan Antalyalı’nın ücreti devre arasında yükseltilecek. Yıllık 2.2 milyon lira alan futbolcunun parasını en az ikiye katlayacağı dile getirildi

Son dakika - Galatasaray'da Taylan Antalyalı için flaş karar!
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Galatasaray’da bu sezonun yükselen yıldızı Taylan Antalyalı çıkışının karşılığını alacak. Sarı-kırmızılılarda düzenli olarak 11’de oynayan ve yılda 2.2 milyon lira ile takımın en az kazanan ismi olan 25 yaşındaki futbolcunun ücreti en az katına çıkarılacak.

2.5 sene daha sözleşmesi bulunan genç futbolcunun ücretine en az yüzde % 100 zam yapılacağı öğrenildi. Yönetim, teknik kadronun raporu doğrultusunda devre arasında anlaşmayı revize edeceği ve zammı uygulayacağı belirtildi.

Değeri de arttı
Teknik Direktör Fatih Terim’in, bu sezon ligde bütün maçlarda ilk on birde sahaya sürdüğü Taylan’ın performansından memnun olduğu ve kendisini daha da geliştirmesini beklediği bildirildi. Galatasaray’a geçen sezon başında bedelsiz olarak gelen Taylan Antalyalı bu sezon çıkışa geçerken A Milli Takım’a alınmaması eleştiri konusu olmuştu.

Galatasaray’da düzenli olanak oynamaya başlayan Taylan Antalyalı’nın değeri yükselmeye başladı. Futbolcu değerlemesi konusunda referans sitelerden biri olan transfermarkt’a göre 25 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri yaklaşık 11 milyon liraya yükseldi. Taylan geçen sezon başında Erzurumspor’dan bedelsiz olarak gelmiş imza parası olarak futbolcuya 4 milyon lira ödenmişti.

Son dakika - Galatasarayda Taylan Antalyalı için flaş karar

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