Son Dakika | Galatasaray'da Taylan Antalyalı şoku

Galatasaray, Taylan Antalyalı'nın dünkü antrenmanda girdiği bir ikili mücadelenin ardından sol ayak bileğinde burkulma meydana geldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Dünkü antrenmanda girdiği bir ikili mücadelenin ardından sol ayak bileği burkulan Taylan Antalyalı, günü tedbir amaçlı olarak tedavi ile geçirdi." ifadelerine yer verildi.