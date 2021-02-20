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20.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray'da Taylan ve Donk sahaya dönüyor

Galatasaray’da zorlu Alanya deplasmanı öncesi, teknik direktör Fatih Terim’in kafasındaki kurgu ve kadro belli oldu.

Son dakika - Galatasaray'da Taylan ve Donk sahaya dönüyor
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Galatasaray’da zorlu Alanya deplasmanı öncesi, teknik direktör Fatih Terim’in kafasındaki kurgu ve kadro belli oldu.
Tecrübeli teknik adam, geçen hafta dinlendirdiği Donk’a bu maçta 11’de yer verecek. Savunma hattı; Yedlin, Donk, Marcao ve Ömer Bayram’dan oluşacak. Yine geçen hafta yedek soyunan Taylan bugün sahada olacak. Orta alanda ise Arda, Belhanda, Emre Kılınç ve Onyekuru’nun sahada olması bekleniyor. Cim-Bom’da en uçta ise yine Mustafa Muhammed forma giyecek.

Son dakika - Galatasarayda Taylan ve Donk sahaya dönüyor

İki Cim-Bomlu ceza sınırında

Galatasaray’da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki isim, bugün Alanya maçında kart görmeleri durumunda 27. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

Son dakika - Galatasarayda Taylan ve Donk sahaya dönüyor

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