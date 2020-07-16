16.07.2020 - 18:11 |
Son dakika | Galatasaray'da tüm corona testleri negatif çıktı!
Galatasaray, yapılan tüm koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada; futbolcular, teknik heyet, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara uygulanan testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 33. haftasında cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek.
Didier Drogba'nın Chelsea Formasıyla En İyi Anları