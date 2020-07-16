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16.07.2020 - 18:11 |

Son dakika | Galatasaray'da tüm corona testleri negatif çıktı!

Galatasaray, yapılan tüm koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Son dakika | Galatasaray'da tüm corona testleri negatif çıktı!
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Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu. 

Kulüpten yapılan açıklamada; futbolcular, teknik heyet, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara uygulanan testlerinin negatif çıktığı belirtildi. 

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 33. haftasında cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek.

Son dakika | Galatasarayda tüm corona testleri negatif çıktı

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