Son dakika | Galatasaray'da tüm koronavirüs testleri negatif çıktı!

Galatasaray, Kovid-19 testlerinin tamamının negatif çıktığını duyurdu

"Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla bu sabah (26 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır."

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