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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray'da Ümit Davala ile yollar ayrılıyor
21.07.2020 - 14:04 | | HABERTÜRK

Son dakika | Galatasaray'da Ümit Davala ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da sezonun son maçı olan Antalyaspor mücadelesi ile bir devir daha sona eriyor. Teknik patron Terim'in yardımcısı Ümit Davala, kulübündeki son maçına çıkacak.

Son dakika | Galatasaray'da Ümit Davala ile yollar ayrılıyor
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Galatasaray'da uzun yıllar futbol oynayıp Milenyum kadrosunda yer alan efsane oyunculardan Ümit Davala, gelecek sezon Florya'da olmayacak. Teknik direktör Fatih Terim'in 3. ve 4. Galatasaray dönemlerinde yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Davala, Antalya maçıyla birlikte kulübedeki son maçına çıkacak.

Son dakika | Galatasarayda Ümit Davala ile yollar ayrılıyor

DEĞİŞİKLİK SIRASI ONDA
Son dönemde ekibinde bazı değişiklikler yapmak istediği bilinen Terim, ilk olarak medya sorumlusu Hande Sümertaş'ın istifasını istemişti. Ardından ise Hasan Şaş'ın istifasını kabul eden deneyimli teknik adam, Ümit Davala'nın yerine de bir kan değişikliği gerektiği görüşünde... Galatasaray'la olan antrenörlük sözleşmesi Antalya maçıyla birlikte bitecek olan Davala'yla sözleşme imzalanmayacak.

SELÇUK İNAN'IN DIŞINDA 3 ADAY DAHA VAR
Terim, mevcut yardımcısı Levent Şahin'in yanı sıra, futbolu bırakan Selçuk İnan'la yardımcı antrenör olarak yola devam edecek. Levent Şahin ve Selçuk İnan'ın dışında bir ismi daha Florya'da göreve başlatmak isteyen tecrübeli çalıştırıcının aklındaki diğer isimler ise eski öğrencileri Hakan Balta, Albert Riera ve Ayhan Akman... Yeni sezonda büyük bir aksilik olmazsa bu 3 isimden biri de yardımcı antrenör olarak görev alacak.

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