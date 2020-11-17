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17.11.2020 - 09:52 |

Son Dakika | Galatasaray'da vaka sayısı 5'e yükseldi

Galatasaray, 3 futbolcusunun daha koronavirüse yakalandığını ve toplam vaka sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.

Son Dakika | Galatasaray'da vaka sayısı 5'e yükseldi
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Galatasaray, 3 futbolcusunun daha koronavirüse yakalandığını ve toplam vaka sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Milli takım arası sonrası Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla dün yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Son Dakika | Galatasarayda vaka sayısı 5e yükseldi

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