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02.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray'da Yedlin ve Muhammed sürprizi! Muhtemel 11'ler...

Galatasaray’ın iki yeni transferi DeAndre Yedlin ile Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılıların dünkü antrenmanında yer aldı.

Son dakika - Galatasaray'da Yedlin ve Muhammed sürprizi! Muhtemel 11'ler...
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Galatasaray’ın iki yeni transferi DeAndre Yedlin ile Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılıların dünkü antrenmanında yer aldı.

Takımla tanışıp ilk idmanlarına çıkan iki futbolcunun da Medipol Başakşehir ile bugün oynanacak karşılaşmada 21 kişilik kadroda yer alacağı ifade edildi. Karşılaşmanın son hazırlıklarını dün gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekipte, Onyekuru’yu Fenerbahçe derbisine saklamayı düşünen Fatih Terim, Emre Akbaba’dan istenen randımanı almadığı için Onyekuru’ya ilk 11’de forma vereceği öğrenildi.
Terim, Onyekeru’nun ilk 11 oynamasıyla beraber Arda Turan’ı ortaya çekecek.

Son dakika - Galatasarayda Yedlin ve Muhammed sürprizi Muhtemel 11ler...

Son dakika - Galatasarayda Yedlin ve Muhammed sürprizi Muhtemel 11ler...

 

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