Son dakika | Galatasaray'da yeni transfer Etebo ilk idmanına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Oghenekaro Peter Etebo, bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Sarı-kırmızılı takımın İngiliz ekibi Stoke City'den kiraladığı Nijeryalı oyuncu, bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Yeni transfer Oghenekaro Peter Etebo, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Diagne kondisyonerler eşliğinde çalıştı

Mbaye Diagne, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra kondisyonerler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptı.

Emre Akbaba, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde salonda kuvvet ve dayanıklılık, sahada ise ileri adaptasyon çalışmalarına başladı.

Galatasaray Gaziantep FK karşılaşması öncesi son antrenmanını yarın akşam saat 17.30’da yaptıktan sonra mücadele için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.